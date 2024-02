Empresa será a responsável pela gestão das placas de publicidade nos jogos do Flamengo como mandante no Brasileiro - Daniel Castelo Branco

Empresa será a responsável pela gestão das placas de publicidade nos jogos do Flamengo como mandante no BrasileiroDaniel Castelo Branco

Publicado 20/02/2024 10:45

Rio - O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na segunda-feira (19), um acordo de mais de R$ 330 milhões com a Brax. A empresa será responsável pela gestão e exploração das placas de publicidade nos jogos do time como mandante no Campeonato Brasileiro.