Léo Ortiz é alvo do Flamengo - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Léo Ortiz é alvo do FlamengoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 20/02/2024 14:30

Rio - Protagonista de uma longa novela no mercado da bola, Léo Ortiz dificilmente irá se transferir para o Flamengo e deve permanecer no Red Bull Bragantino. Segundo o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o Massa Bruta já considera a possível ida para o clube carioca como assunto encerrado e conta com o zagueiro para a disputa da Libertadores.

Pelo lado do Flamengo e dos representantes do jogador, ainda há esperança do negócio sair. Porém, a comissão técnica do Bragantino entende que não perderá Léo Ortiz, que inclusive está concentrado em Medelín, na Colômbia, onde a equipe enfrenta o Águilas, em sua estreia na Libertadores.

Desde o início, Léo Ortiz deixou claro ao Bragantino que desejava se transferir para o Flamengo, mas o clube paulista não facilitou o negócio. Na última segunda-feira (19), Marcos Braz chegou a agradecer publicamente ao zagueiro pelo interesse em vestir a camisa rubro-negra. O Fla não desistirá da negociação.

As negociações entre Flamengo e Bragantino acabaram travando por conta da divergência de valores. O clube paulista pede entre 8,5 e 9 milhões de euros (cerca de R$ 48,2 milhões) para liberar o jogador, e a diretoria rubro-negra tenta reduzir o valor para contar com o defensor.