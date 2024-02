Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/02/2024 17:12

Rio - Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz ironizou o interesse do Boca Juniors na contratação de Arrascaeta, noticiado pela imprensa argentina nesta terça (20). Em contato com o "ge", o dirigente deixou claro que o Rubro-Negro não pretende se desfazer do uruguaio.

"Fala aí que eles vão ter que vender a Bombonera para levar o Arrascaeta", brincou Marcos Braz.

Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026 e multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 267,6 milhões). Como o Rubro-Negro não cogita liberá-lo, o Boca Juniors teria que desembolsar esse alto valor, o que tornaria a negociação inviável.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Com a camisa rubro-negra, conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, três Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil. Ao todo, são 255 partidas e 63 gols marcados.