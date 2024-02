Bandeira do Flamengo - Foto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Bandeira do FlamengoFoto: Divulgação/Twitter @Flamengo_en

Publicado 20/02/2024 23:50

Rio - A Copa Libertadores sub-20 começa no mês que vem. Os jogos acontecerão entre os dias 2 e 17 de março, no Uruguai. Por isso, abaixo, confira as datas e os horários dos jogos do Flamengo na fase de grupos da competição.

O Rubro-Negro enfrentará o Defensor Sporting-URU no dia 4 de março no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (sede do time no grupo), a partir das 18h (de Brasília). A partida é válida pela primeira rodada do grupo C.

Posteriormente, no dia 7, o Flamengo encara o Aucas-EQU, às 15h (de Brasília). No dia 10, o Fla encerra a participação na fase de grupos com a partida diante do Sporting Cristal-PER, a partir das 15h (de Brasília).



Cabe mencionar que há três grupos com quatro times cada. Os dois primeiros de cada grupo garantem vaga para a fase mata-mata.

VEJA COMO ESTÃO OS GRUPOS

Grupo A: Boca Juniors (ARG); Puerto Cabello (VEN); Colo-Colo (CHI); e Always Ready (BOL).

Grupo B: Rosario Central (ARG); Olimpia (PAR); Águilas Doradas (COL); e Montevideo City Torque (URU).

Grupo C: Aucas (EQU); Defensor Sporting (URU); Flamengo (BRA); e Sporting Cristal (PER).