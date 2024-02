Gabigol, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Gabigol, atacante do FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 20/02/2024 18:01

Rio - O empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, negou que o atacante chegou a ter um acerto para se transferir ao Corinthians no início do ano. Em contato com o jornalista Mauro Cezar Pereira, o agente desmentiu o presidente do clube paulista, Augusto Melo, e afirmou que o ídolo rubro-negro jamais foi oferecido ao Timão.

"Em momento algum o Gabriel foi oferecido ao Corinthians ou a qualquer outro clube. Esse assunto para mim já havia acabado", garantiu Júnior.

“Sempre deixei claro que o Gabigol, quando nos foi oferecido, tem a nossa cara, a gente chegou a acertar tudo, base salarial, estava caminhando tudo muito bem. Mas eu tive que desistir”, afirmou o mandatário corintiano.



“Eu nunca prometi uma grande contratação, prometi um grande time. Não tenho dúvidas de que logo vai ter entrosamento. A gente está monitorando mais um, dois zagueiros, mas a dificuldade está muito grande. As negociações são em euros, com Corinthians é mais caro e nós tivemos que tirar o pé”, completou.

Desde que assumiu a presidência do Corinthians, Augusto Melo deixou claro que a contratação de Gabigol era o principal desejo do clube para 2024. O mandatário chegou a falar, em mais de uma oportunidade, em "negociações avançadas", mas o Flamengo sempre negou qualquer conversa para vender seu ídolo ao Timão.