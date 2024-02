Viña, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/02/2024 13:06

Rio - Após longa espera, Matias Viña, enfim, fez sua estreia pelo Flamengo na goleada de 4 a 0 sobre o Boavista, na última terça-feira (20), no Maracanã. Apesar da atuação discreta que teve nos 20 minutos em que esteve em campo, o uruguaio ressaltou a importância de ter entrado em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra.



"Muito feliz de estrear aqui no Maracanã. Os companheiros também me ajudaram muito para esse momento que aconteceu. Estava treinando um pouco separado dos jogadores, sozinho, mas depois comecei a treinar com o grupo. Estou muito feliz pela estreia", afirmou Viña à FlaTV.



O lateral-esquerdo, que foi a segunda contratação do clube para a temporada, não escondeu sua empolgação com a boa atuação da equipe.



"(Expectativa) É muita, muita. Acho que o grupo está bem, está firme. Temos que seguir por um bom caminho e continuar porque isto é longo - afirmou, referindo-se à temporada no Brasil", declarou.



Líder do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo no próximo domingo (25), às 16h, no Maracanã, contra o Fluminense, que tem os mesmos 21 pontos, mas saldo de gols menor. Em caso de vitória, o Rubro-Negro praticamente garante o título da Taça Guanabara.