Gui Ruck atuava no Real Valladolid, clube de Ronaldo na Espanha - Reprodução

Gui Ruck atuava no Real Valladolid, clube de Ronaldo na EspanhaReprodução

Publicado 23/02/2024 16:48 | Atualizado 23/02/2024 16:48

Rio - O Flamengo está interessado na contratação do meia Gui Ruck, de apenas 15 anos, grande promessa do futebol brasileiro para os próximos anos. O jovem estava atuando no Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno na Espanha, mas quer jogar no futebol brasileiro. As informações são do site "ge".

o Atlético-MG também tem interesse em contratar Gui. Os representantes do meia chegaram ao Brasil nos últimos dias e estão tendo reuniões com os dois clubes para decidir qual será o destino do atleta. Recentemente, o jogador visitou tanto o Ninho do Urubu quanto a Cidade do Galo. Gui Ruck posa com Arrascaeta no Ninho do Urubu Reprodução Além do Flamengo,Os representantes do meia chegaram ao Brasil nos últimos dias e estão tendo reuniões com os dois clubes para decidir qual será o destino do atleta. Recentemente,

A ideia do staff de Gui é que ele termine sua formação no Brasil e fique mais perto das seleções de base. O garoto não esconde que vestir a camisa do Brasil, desde as categorias de base, é um de seus sonhos.

Na Europa, Gui Ruck chamou a atenção de gigantes europeus por conta de suas atuações no Real Valladolid. Real Madrid, Barcelona e PSG tentaram a contratação do garoto de 15 anos, mas a decisão de se transferir para o Brasil já estava tomada.