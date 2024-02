No Fla-Flu, Fabrício Bruno completará 100 jogos com a camisa rubro-negra - Marcelo Cortes / Flamengo

No Fla-Flu, Fabrício Bruno completará 100 jogos com a camisa rubro-negraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/02/2024 15:50

Rio - O Flamengo enfrenta Fluminense neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, e terá mudanças no time titular. Poupado na goleada rubro-negra sobre o Boavista , o zagueiro Fabrício Bruno retorna e o volante Erick Pulgar, recuperado de virose, reassume a vaga de Igor Jesus.

Tite encerrou a preparação na manhã deste sábado (24) no Ninho do Urubu. Ele realizou três sessões de treino focados no duelo - quinta, sexta e sábado. Segundo o 'ge', Pulgar participou de todas as atividades e Allan, que estava com dengue, fez parte de algumas atividades no campo com o restante do elenco.

Já o volante Thiago Maia, que negocia com o Internacional, faz atividade no campo separado do elenco. Gerson ainda está se recuperando da infecção renal e, David Luiz, foi liberado pelo departamento de futebol por conta de problemas familiares

Flamengo e Fluminense já estão classificados para as semifinais do Carioca. A vitória, porém, vale a liderança da Taça Guanabara. Ambos somam 21 pontos, mas o Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols.

O provável time do Flamengo é: Rossi, Varela, Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.