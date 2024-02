Tite é o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Rio - Um dos destaques do Flamengo neste início de temporada é o sistema defensivo. Em nove partidas disputadas no Campeonato Carioca 2024, o Rubro-Negro levou apenas um gol - é a melhor marca da competição. O único tento sofrido veio no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu , em janeiro. Na ocasião, o Fla foi a campo com o time alternativo, já que o elenco principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos.

Neste domingo, 25, o sistema defensivo terá mais um teste importante. Isso porque o Flamengo enfrentará o Fluminense, que têm o segundo melhor ataque do Campeonato Carioca ao fim de nove rodadas. Em nove partidas disputadas, o Tricolor marcou 15 gols. Isso representa aproximadamente uma média de 1,7 gol por jogo.

Hoje, o ataque titular do Flu tem Keno, Arias e Cano, além de Ganso na armação. Ademais, Diniz conta com John Kennedy, que foi herói do título da última Copa Libertadores. Para esta temporada, o Tricolor ainda se reforçou e trouxe mais peças para o setor ofensivo. São os casos de: Renato Augusto; David Terans; e Douglas Costa.

Portanto, ainda que Diniz decida poupar por causa do jogo da Recopa Sul-Americana, que acontece na próxima quinta-feira, o Flamengo terá a missão de segurar um forte ataque tricolor.

"A gente não vem sofrendo gols. Quando a gente não sofre gols, estamos muito mais perto da vitória, porque sabemos que temos um ataque muito qualificado. É continuar nessa pegada, acertar os detalhes", disse Léo Pereira, em entrevista à Fla TV

Flamengo e Fluminense medirão forças neste domingo, a partir das 16h, no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada da Taça Guanabara.