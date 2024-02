Arrascaeta e Arias disputam a bola no clássico entre Flamengo e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 25/02/2024 17:56

Rio - Em um clássico com cara de "final antecipada", o Flamengo levou a melhor e ficou muito perto do título da Taça Guanabara 2024. Isso porque venceu o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, na tarde deste domingo, 25, em jogo válido pela décima rodada da competição. Pedro e Everton Cebolinha fizeram os gols do triunfo rubro-negro.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 24 pontos e segue no topo da tabela. Já o Fluminense tem 21 e aparece no segundo lugar. A uma rodada do fim da Taça Guanabara, o Fla confirma o título com um empate no próximo jogo. Além disso, ainda que perca, tem um saldo de gols de 19. O do Flu, hoje, é de oito.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Madureira. Já o Fluminense terá pela frente o clássico com o Botafogo. A Ferj ainda divulgará as datas e os horários dos jogos.

Antes disso, porém, o time de Diniz foca na LDU. O Fluminense volta a campo na quinta-feira, às 21h30, para enfrentar a equipe equatoriana no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta da Recopa. Na ida, a LDU venceu por 1 a 0.

O JOGO

Flamengo e Fluminense fizeram um primeiro tempo de pouca emoção no Maracanã. O Rubro-Negro teve mais volume ofensivo e finalizou oito vezes, mas não encontrou a direção do gol. A principal chance veio em uma cabeçada de Léo Pereira, que estava sozinho, mas ele mandou para fora.

Já o Tricolor chegou menos, mas teve as melhores oportunidades da etapa inicial. Na primeira, Jhon Arias foi para a cobrança da falta e pegou bem na bola, mas o goleiro Rossi espalmou. No lance seguinte, Thiago Santos balançou as redes após uma jogada de escanteio curto, mas o gol foi anulado ainda em campo por impedimento do camisa 29. Depois disso, o Flu pouco incomodou.

No retorno do intervalo, o Flamengo o calibrou o pé e abriu o placar aos oito minutos. Após um cruzamento na área, Alexsander tentou fazer o corte, mas a bola bateu em Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo, então, avançou e cruzou rasteiro para Pedro. Livre de marcação, o centroavante só teve o trabalho de completar.



Mesmo com o gol sofrido, o Fluminense não conseguiu entrar no jogo. A única boa chance depois de ficar em desvantagem veio num chute de Alexsander, mas Rossi fez a defesa em dois tempos.

O Flamengo, por sua vez, aproveitou para ampliar a vantagem com uma linda jogada coletiva. De La Cruz acionou Pedro, que tocou de letra para Arrascaeta. O uruguaio repetiu a dose e deu de letra para Cebolinha. O camisa 11 experimentou de longe e contou com a falha de Fábio para marcar o segundo do Fla aos 30 minutos.



Com o placar, o Fla selou a vitória. O Fluminense sentiu o segundo gol e não mostrou em nenhum momento que poderia reagir. Já o Rubro-Negro teve controle da partida e passou muito perto do terceiro após uma falha de Fábio. O goleiro fez um corte fora da área, e Arrascaeta ficou com a posse. O camisa 14 bateu por cobertura, a bola passou por Fábio, mas sentiu rente à trave.

FICHA TÉCNICA

Flamengo 0x2 Fluminense



Data e Hora: 25/02/2024, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Cartões amarelos: Pulgar e Arrascaeta (FLA) / Thiago Santos, Douglas Costa e Lima (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pedro (1-0) (08'/2ºT) / Everton Cebolinha (2-0) (30'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 40'/2ºT); Pulgar, De La Cruz (Igor Jesus, 32'/2ºT) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique, 16'/2ºT), Everton Cebolinha (Victor Hugo, 40'/2ºT) e Pedro (Gabi, 32'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga (Alexsander, Intervalo), Thiago Santos (Lima, Intervalo), Marlon (Antonio Carlos, Intervalo) e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto (Terans, 26'/2ºT); Diego Costa (John Kennedy, 26'/2ºT), Jhon Arias e Germán Cano.