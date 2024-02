Ferj - Reprodução

FerjReprodução

Publicado 25/02/2024 20:27

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) confirmou datas, horários e locais dos jogos da última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo, que tem o título encaminhado , enfrenta o Madureira no sábado. O clássico entre Fluminense e Botafogo, por sua vez, ficou marcado para o domingo. O jogo do Vasco contra a Portuguesa também será no domingo.

A única partida ainda sem definição é Audax Rio x Sampaio Corrêa. O Audax está zerado na Taça Guanabara e matematicamente rebaixado. Já o Sampaio Corrêa ainda briga uma vaga na Taça Rio.

Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu estão matematicamente classificados para as semifinais do Estadual. O Vasco soma 19 pontos e depende apenas de si para avançar. Já o Botafogo, que tem 17, precisa vencer o Flu e torcer por um tropeço do Cruz-Maltino para entrar no G4 e garantir vaga na fase final do Carioca.



Abaixo, veja a tabela da 11ª rodada da Taça Guanabara:

SÁBADO (02/03/2024)

- Flamengo x Madureira

Hora: 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band, BandsSports e Canal GOAT (YouTube)



DOMINGO (03/03/2024)

- Fluminense x Botafogo

Hora: 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band, BandSports e Canal GOAT (YouTube)

- Vasco x Portuguesa

Hora: 18h10

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: SBT, SporTV, Premiere e CazéTV (YouTube)

- Volta Redonda x Nova Iguaçu

Hora: 18h10

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Transmissão: BandSports e Canal GOAT (YouTube)

- Boavista x Bangu

Hora: 18h10

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Transmissão: BandSports e Canal GOAT (YouTube)