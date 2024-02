Equipe de Pep Guardiola ocupa a segunda posição da Premier League, com um ponto de desvantagem para o Liverpool - AFP

Publicado 25/02/2024 17:04 | Atualizado 25/02/2024 17:04

Inglaterra - Técnico do Manchester City, Pep Guardiola exaltou o elenco após a vitória sobre o Bournemouth, por 1 a 0, no sábado, pela 26ª rodada da Premier League. Com o resultado, o clube inglês está um ponto atrás do líder Liverpool e segue vivo na briga pelo tetracampeonato.

"Eu adoro meus jogadores. Eles são super-homens!", declarou.

Guardiola ainda reclamou do calendário apertado do City: "Estamos jogando a cada três dias, enquanto eles (Bournemouth) tiveram sete dias para se preparar para o jogo. Exigimos muito dos nossos jogadores, mas eles respondem. Mas devemos continuar e sempre me surpreende como ainda estamos em cima. Nossos fãs devem estar muito orgulhosos desses caras".

Na próxima terça-feira, o Manchester City visita o Luton Town pela Copa da Inglaterra. Quatro dias depois, enfrenta o Manchester United pela Premier League.

Já na semana que vem, a equipe de Pep Guardiola recebe o Copenhague em Manchester pelo jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, os Citizens venceram por 3 a 1.