Em campo, atendimento médico durou cerca de oito minutosReprodução Twitter / EA Guingamp

Publicado 25/02/2024 15:40

França - O atacante hondurenho Alberth Elis, do Bordeaux, está internado em coma induzido após choque de cabeça no duelo com o Guingamp, no sábado, pela segunda divisão do futebol francês. O atacante, de 28 anos, recebeu apoio de diversas personalidades nas redes sociais.

"Todos os meus pensamentos positivos vão para você, Alberth Elis", escreveu Mbappé, do PSG.

Segundo o 'L'Équipe', Elis passou por cirurgia na noite do último sábado, horas depois de chegar ao hospital com a suspeita de traumatismo cranioencefálico. O procedimento foi um sucesso e o jogador, neste momento, está em observação.



"Estaremos monitorando sua condição no hospital durante os próximos dias. Nesta fase, ainda não é possível dar uma opinião sobre o prognóstico vital e funcional de Alberth. O clube espera, portanto, não poder comunicar quaisquer novas informações decisivas durante alguns dias e não fará mais comentários sobre o estado de saúde de Alberth", disse o Bordeaux, em comunicado oficial.



Com poucos segundos de jogo, o hondurenho disputou uma jogada na área com o zagueiro Gomis. Ele conseguiu cabecear a bola na trave do Guingamp, mas caiu desmaiado logo em seguida. "Acho que ele tocou primeiro na bola e eu acertei-o. Por um segundo também fiquei inconsciente. Ele perdeu a consciência. Espero que se recupere", declarou o adversário.



Em campo, o atendimento médico durou cerca de oito minutos. De acordo com a imprensa local, Elis deixou o gramado consciente, de maca. Entretanto, com a suspeita de traumatismo craniano, ele foi colocado em coma induzido.