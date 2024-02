Gabriel Silva segue os passos do pai na luta e está invicto no Boxe, com três vitórias - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/02/2024 13:00

Filho do ex-campeão peso-médio do UFC, Anderson Silva, o jovem Gabriel Silva vem seguindo o legado do pai nas artes marciais e está bem próximo de encarar o desafio mais importante da sua carreira até o momento. O brasileiro vai disputar, no próximo dia 23 de março, em Nashville (EUA), o cinturão da divisão dos meio-pesados (até 79,4kg) da organização "Misfits Boxing", em duelo contra o atual campeão, Anthony Taylor. A confirmação do combate veio por meio da própria organização, através das redes sociais.



Ainda de acordo com a franquia, a luta entre Gabriel Silva e Anthony Taylor será o co-main event da edição. Outro detalhe é que os atletas carregam uma rivalidade recente. Isso porque, ao derrotar OJ Rosé em novembro, Gabriel foi provocado por Taylor e se mostrou irritado com o americano, com quem discutiu e até mesmo fez uma breve encarada.