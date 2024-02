Bambam marcou 90kg na balança - (Foto: Divulgação/Mariana Lima/FMS)

Publicado 23/02/2024 19:00 | Atualizado 23/02/2024 19:33

Em meio a um duelo que gera grande expectativa, Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam passaram pela temida balança nesta sexta-feira (23), em São Paulo, em pesagem para o Fight Music Show 4, que acontece neste sábado (24). Responsáveis pela luta principal da edição, os atletas se pesaram e a diferença entre eles ficou em 6,1kg, com o campeão da primeira edição do "Big Brother Brasil" estando mais pesado em relação ao tetracampeão mundial de Boxe.



Popó se apresentou primeiro à balança e marcou 83,9kg na balança. Logo depois, foi a vez de Kleber Bambam aparecer na cerimônia de pesagem. De início, com camisa e gorro, o fisiculturista apresentou 90,2kg. Na sequência, tirando as vestimentas, ficou com os 90kg combinados para a realização do combate.



Vale lembrar que, nas últimas semanas, Kleber Bambam já havia revelado que estava bem próximo do peso estipulado para a realização da aguardada luta contra Popó. O ex-BBB, que vem fazendo treinos no Boxe ao longo dos últimos tempos, vai fazer a sua estreia na nobre arte.

Multicampeão de Boxe, Popó pesou 83,9kg (Foto: Divulgação/Mariana Lima/FMS)

Confira abaixo o resultado da pesagem para o Fight Music Show 4:



Card principal

Acelino Popó Freitas (83,9kg) x Kleber Bambam (90kg) (Boxe)

Nego do Borel (69,8kg) x MC Gui (77,8kg) (Boxe)

Emilene Juarez (63,6kg) x Fernanda Lacerda (64,9kg) (Boxe)

Thomaz Costa (69,9kg) x Luiz Otávio Mesquita (66,5kg) (Boxe)

Pobre Loco (119,5kg)* e Sheviii2k (86,5kg) x Rey Physique (94,9kg) e Natural pra Cavalo (95,2kg) (duplas de Boxe)



Card preliminar

Fábio Maldonado (96,8kg) x Leonardo Leleco (94,3kg) (Boxe)

Lucas Bomba (78,2kg)* x Martin Farley (77,7kg)* (MMA)

Wellington Souza (56,8kg) x Hugo Paiva (57kg) (MMA)

Pedro Oliveira (83,8kg) x Max Alves (84,2kg) (MMA)



