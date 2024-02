Associação Olympika quer manter o embalo neste ano após um 2023 recheado de medalhas - (Foto: Reprodução)

Publicado 22/02/2024 06:00 | Atualizado 22/02/2024 06:37

A temporada 2024 já começou no Kickboxing, mas a Associação Olympika ainda comemora os resultados de um ano passado brilhante. Ao todo, a equipe participou de 16 competições e conquistou 473 medalhas no cenário estadual, 72 no nacional e 10 no internacional.



À frente da equipe - e também um assíduo competidor -, o faixa-preta Marcos Cavalheiro Junior celebrou os títulos de 2023, porém também aproveitou para projetar a atual temporada do time de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.