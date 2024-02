Wanderlei Silva mostrou ter feito as pazes com Dana White - (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/UFC)

Publicado 21/02/2024 09:15

Considerado um dos grandes nomes da sua geração na história do MMA, Wanderlei Silva recebeu uma merecida homenagem no último sábado (17), durante o UFC 298, quando foi anunciado como o mais novo integrante do Hall da Fama do Ultimate, onde lutou por mais de seis anos. Além disso, o brasileiro marcou época no extinto evento PRIDE, no Japão, onde foi campeão dos médios e também do GP dentro da mesma categoria.



A confirmação de Wanderlei Silva no seleto grupo de lendas do UFC também ficou sinalizado como um momento de pazes entre a lenda do MMA e Dana White, presidente do Ultimate. O "Cachorro Louco" nunca chegou a ter uma relação amistosa com o mandatário e chegou a deixar isso claro algumas vezes de forma pública. No entanto, nos últimos tempos, tudo indica que a relação entre as partes melhorou consideravelmente.