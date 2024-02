Evento promete lutas de alto nível reunindo craques do Jiu-Jitsu e do MMA juntos - (Foto: Divulgação)

Evento promete lutas de alto nível reunindo craques do Jiu-Jitsu e do MMA juntos(Foto: Divulgação)

Publicado 20/02/2024 08:00 | Atualizado 20/02/2024 11:43

Depois de duas edições de sucesso em Abu Dhabi, o ADXC desembarca pela primeira vez no Brasil para a sua terceira edição, no próximo dia 2 de março, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento será uma das atrações principais da BC Fight Week, projeto idealizado por Abu Dhabi em parceria com a prefeitura de Balneário, que promoverá na região uma série de eventos de Jiu-Jitsu, grappling e MMA entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março.



Nas duas lutas principais do evento, quatro nomes que prometem entregar tudo dentro do octógono do ADXC 3. De quimono, o português atual campeão do Abu Dhabi World Pro, Bruno Lima, enfrenta o carioca Jansen Gomes, um dos grandes talentos da atualidade. O lutador europeu foi um dos destaques do ADXC 2 e vai em busca de mais uma vitória na organização, enquanto Jansen fará a sua estreia.



Já na luta principal sem quimono, a ex-desafiante ao cinturão do UFC Jennifer Maia retorna ao octógono contra uma das maiores campeãs da história do Jiu-Jitsu, sua compatriota Bia Mesquita, três vezes campeã do Abu Dhabi World Pro. O duelo promete ser um dos mais interessantes da noite já que, se por um lado Jennifer tem menos experiência que Bia na luta agarrada, por outro, a curitibana está mais ambientada à lutar cercada por grades.

Outras estrelas já confirmadas no evento são Roberto “Cyborg” e Fellipe Andrew. Ambos brilharam na primeira edição do ADXC, em outubro de 2023, e terão a chance de retornar ao octógono e mostrar todo seu talento contra o catarinense Henrique Ceconi, que terá a missão de representar o estado no evento, e Rayron Gracie, o mais novo prodígio da Família Gracie, respectivamente. Cyborg fará a co-luta principal sem quimono, enquanto Andrew se apresentará, mais uma vez, com a tradicional vestimenta do Jiu-Jitsu.



Todas as lutas do ADXC 3 serão transmitidas ao vivo pela plataforma de transmissão online TX7. Confira abaixo todas as lutas já confirmadas oficialmente no evento.

CARD PROVISÓRIO:



ADXC 3

2 de março, Balneário Camboriú (SC)



-LUTA PRINCIPAL COM QUIMONO

Bruno Lima x Jansen Gomes

-LUTA PRINCIPAL SEM QUIMONO

Bia Mesquita x Jennifer Maia

-CO-LUTA PRINCIPAL COM QUIMONO

Fellipe Andrew x Rayron Gracie

-CO-LUTA PRINCIPAL SEM QUIMONO

Roberto Abreu “Cyborg” x Henrique Ceconi



-CARD PARCIAL

Gutemberg Pereira x Pedro Lucas

Samuel Nagai x Israel Almeida

Fabricio Andrey x Ruan Alvarenga

Júlia Alves x Ana Schmitt

Jonatas Gracie x Levi Jones-Leary