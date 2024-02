Robert Whittaker e Paulo Borrachinha se enfrentam no UFC 298 - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Robert Whittaker e Paulo Borrachinha se enfrentam no UFC 298 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Publicado 17/02/2024 19:00 | Atualizado 17/02/2024 19:12

Com o UFC 298, a maior organização de MMA do mundo retorna a Anaheim, na Califórnia (EUA), neste sábado (17), com uma luta muito aguardada pelos fãs valendo o cinturão peso-pena. O atual campeão Alexander Volkanovski faz a sua sexta defesa consecutiva do cinturão contra o invicto Ilia Topuria.



Volkanovski (26v-3d) busca se aproximar do recorde de José Aldo de defesas consecutivas do cinturão peso-pena. O brasileiro fez história na divisão e tem oito vitórias em lutas valendo o título no UFC, enquanto o australiano tem seis. Invicto na divisão, o australiano tem no currículo vitórias impressionantes sobre Yair Rodriguez, Max Holloway e Brian Ortega. Volkanovski agora pretende entregar a Topuria sua primeira derrota na carreira de forma enfática.



Ilia Topuria (14v-0d) espera manter intacto seu cartel ao destronar Volkanovski na luta mais importante de sua carreira. Um lutador completo e com mãos pesadas, o espanhol conquistou vitórias memoráveis contra Josh Emmett, Bryce Mitchell e Ryan Hall. Topuria agora pretende finalizar Volkanovski e iniciar seu reinado no topo do peso-pena.

Luta principal vai colocar cinturão dos penas em jogo (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images)

Borrachinha retorna ao Ultimate em duelo contra ex-campeão



Na luta co-principal do UFC 298, outro duelo bastante esperado pelos fãs. Após quase dois anos, Paulo Borrachinha retorna ao octógono para enfrentar o ex-campeão peso-médio, Robert Whittaker. Atual número 6 do ranking peso-médio, Borrachinha (14v-2d) não luta desde agosto de 2022, quando derrotou por decisão unânime o ex-campeão Luke Rockhold.



Na luta co-principal do UFC 298, outro duelo bastante esperado pelos fãs. Após quase dois anos, Paulo Borrachinha retorna ao octógono para enfrentar o ex-campeão peso-médio, Robert Whittaker. Atual número 6 do ranking peso-médio, Borrachinha (14v-2d) não luta desde agosto de 2022, quando derrotou por decisão unânime o ex-campeão Luke Rockhold.

Borrachinha espera que uma vitória sobre o número 3 do ranking, Whittaker (24v-7d), o coloque mais próximo de uma nova chance pelo cinturão. O brasileiro de Contagem (MG) conquistou rapidamente os fãs com quatro nocautes seguidos em suas primeiras quatro lutas no UFC e chegou a disputar o cinturão da divisão, em 2020, mas foi derrotado por Israel Adesanya por nocaute no segundo round.

Duelo entre brasileiras e outros dois brasileiros em ação



Além de Paulo Borrachinha, mais quatro brasileiros estarão em ação neste sábado, no UFC 298. No peso-palha, um duelo Brasil x Brasil promete mexer com o ranking da divisão. A número 3 do ranking, Amanda Lemos (13v-3d-1e), enfrenta a número 7, Mackenzie Dern (13v-4d).



Ambas buscam recuperação no octógono e manter vivo o sonho de ganhar o cinturão da divisão: Lemos retorna após ter lutado pelo título em agosto, contra a campeã Weili Zhang, e Mackenzie vem de uma derrota para a também brasileira e ex-campeã da divisão, Jessica Bate-Estaca, em novembro.



No peso-pesado, uma luta que contou com uma mudança de última hora. Marcos Pezão enfrentaria o neozelandês Justin Tafa. No entanto, na última sexta-feira (16), foi anunciado que Justin sofreu uma lesão e não poderia lutar no UFC 298. De forma surpreendente, a organização anunciou que o substituto seria o irmão do neozelandês, Junior Tafa, que vem de triunfo sobre Parker Porter. Pezão, por sua vez, vai em busca de recuperação após ser derrotado por Derrick Lewis.



O UFC 298 irá contar também com uma estreia brasileira. No peso meio-pesado, Brendson Ribeiro (15v-5d,1 NC) enfrenta o chinês Zhang Mingyang (16v-6d). O paraense foi contratado no ano passado após nocautear no primeiro round no Contender Series e impressionar o presidente do UFC, Dana White. Aos 27 anos, ele venceu todos os seus combates pela via rápida, com nove nocautes e seis finalizações.



CARD COMPLETO:



UFC 298

Anaheim, na Califórnia (EUA)

Sábado, 17 de fevereiro de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal (00h, horário de Brasília)

Cinturão peso-pena: Alexander Volkanovski x Ilia Topuria

Peso-médio: Robert Whittaker xPaulo Borrachinha

Peso meio-médio: Geoff Neal x Ian Machado Garry

Peso-galo: Merab Dvalishvili x Henry Cejudo

Peso-médio: Anthony Hernandez x Roman Kopylov



Card preliminar (20h30, horário de Brasília)

Peso-palha: Amanda LemosxMackenzie Dern

Peso-pesado:Marcos Pezão x Junior Tafa

Peso-galo: Rinya Nakamura x Carlos Vera

Peso meio-pesado: Zhang Mingyang xBrendson Ribeiro

Peso meio-médio: Josh Quinlan x Danny Barlow

Peso meio-médio: Oban Elliott x Val Woodburn

