Bambam revelou que a luta contra Popó tem sido boa financeiramente (Foto: Reprodução)

Publicado 16/02/2024 10:00

A menos de dez dias para o aguardado duelo de Boxe contra Acelino Popó Freitas, Kleber Bambam resolveu comentar sobre o valor que vai receber para competir no Fight Music Show 4. O evento será realizado no próximo dia 24, em São Paulo, e promete parar o país.



Durante participação no podcast "Ticaracaticast", Bambam não informou exatamente o valor que vai receber entre a bolsa e os patrocinadores. No entanto, o campeão do BBB 1 garantiu que fechou com patrocínios de peso, incluindo marcas internacionais, como a Nike - gigante no ramo dos materiais esportivos.



"Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB. Eu tenho patrocínios internacionais, como o OnlyFans, que eu sou garoto propaganda, e a Nike será minha patrocinadora. É mundialmente agora, a brincadeira mudou", afirmou Bambam.