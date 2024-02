Luta bizarra acabou com a vitória de Eduardo Riego, que finalizou três oponentes - (Foto: Reprodução)

Luta bizarra acabou com a vitória de Eduardo Riego, que finalizou três oponentes(Foto: Reprodução)

Publicado 15/02/2024 16:00 | Atualizado 15/02/2024 16:52

Realizado na última sexta-feira (9), na Espanha, o evento de MMA "Dogfight Wild Tournament" ficou marcado pela realização de duelos, no mínimo, bizarros, com formatos bem diferentes do que costuma ser visto em algumas das principais organizações de artes marciais mistas, por exemplo.



O card de MMA teve para os torcedores a exibição de combates entre duplas, disputas com os atletas sem luvas, lutas de Vale Tudo e até mesmo confrontos que foram realizados em uma área de luta que se assemelha bastante a que era vista no filme "O Grande Dragão Branco", que fez sucesso no final dos anos 1980 e teve o ator Jean Claude Van Damme como protagonista.