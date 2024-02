Dana White indicou futuro do duelo entre estrelas do MMA - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 08/02/2024 18:00 | Atualizado 08/02/2024 20:11

Uma das novelas mais longas do MMA ainda parece longe do fim. A indefinição sobre a confirmação da luta entre Conor McGregor e Michael Chandler ganhou um novo capítulo na última quarta-feira (7), quando Dana White, presidente do UFC, voltou a ser questionado sobre uma data para o retorno do irlandês à organização e se o duelo contra Chandler, realmente, deverá acontecer.



Em participação ao vivo no programa "The Pat McAfee Show", Dana White indicou que pretende promover o combate entre o ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate e o americano durante o outono norte-americano, que ocorre entre os meses de setembro e novembro. Sendo assim, uma possível luta entre eles aconteceria apenas no segundo semestre.



"Eventualmente, sim (McGregor e Chandler vão lutar). Esperançosamente, ainda este ano. Não há uma data (oficial). Mas eu espero que consigamos fazer isso no outono”, declarou o mandatário do Ultimate, evitando mais uma vez citar uma data específica para a possível realização do confronto.