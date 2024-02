Com liderança de Alcenor (ao centro), White House Jiu-Jitsu School teve mais um fim de semana recheado de medalhas - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/02/2024 14:00 | Atualizado 08/02/2024 20:00

Um dos principais responsáveis pelo sucesso da White House Jiu-Jitsu School - equipe de Manaus-AM referência na formação de jovens talentos -, o faixa-preta e professor Alcenor Alves dá o exemplo na prática e, no início de janeiro, venceu o Rio Summer International Open da CBJJ, evento que contou com ótimo aproveitamento do time.



O bom momento da White House Jiu-Jitsu School, porém, vem desde o ano passado, e além de celebrar o resultado no Rio de Janeiro, Alcenor Alves projetou a sequência da equipe para a temporada.

No último fim de semana (3 e 4 de fevereiro), por exemplo, o time se destacou no Kids International em Florianópolis, Santa Catarina, e no Sul-Brasileiro, também em Floripa, ambos realizados pela IBJJF. Alcenor Alves, mais uma vez, faturou o título em sua categoria no master."Nossa equipe vem conquistando ótimos resultados nos últimos meses, estreou em competições sem quimono no Mundial No-Gi da CBJJE (em janeiro) e o resultado foi excelente. A confederação vem realizando um grande trabalho, valorizando os atletas do No-Gi e as crianças, é claro, gostaram bastante".Em meio aos vários alunos de sucesso, Alcenor Alves ainda destacou o jovem Pietro Baseggio, revelação da faixa-amarela. "O Pietro teve um ótimo resultado na CBJJE, em sua estreia na faixa, e repetiu a dose no Kids International em Florianópolis, comprovando que estamos no caminho certo", garantiu o professor.Com apoio da MasterFrigo, a White House Jiu-Jitsu School promete fazer ainda mais barulho em 2024, e após os bons resultados em janeiro, retorna à ação no Atlanta Open de Jiu-Jitsu da IBJJF, marcado para o dia 10 de fevereiro, nos Estados Unidos.