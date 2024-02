Popó e Kléber Bambam vão se enfrentar em luta de Boxe este ano - (Foto: Reprodução)

Popó e Kléber Bambam vão se enfrentar em luta de Boxe este ano (Foto: Reprodução)

Publicado 12/02/2024 11:25

O tetracampeão mundial de Boxe, Acelino Popó Freitas, "invadiu" a participação de Kleber Bambam no podcast "Ticaracaticast" e garantiu que o rival só não deixou o confronto marcado para o próximo dia 24 de fevereiro, na quarta edição do Fight Music Show, para não ter que pagar uma multa de R$ 150 mil.

Popó aproveitou o momento para provocar seu desafeto e afirmou que a lesão sofrida pelo ex-BBB no cotovelo foi fruto de treinamentos errados e trocas excessivas de treinadores. Além disso, o tetracampeão mundial de Boxe se "ofereceu" para indicar um nome para treinar Bambam para a disputa entre os dois, mas "cutucou" o oponente ao dizer que nenhum treinador o fará ficar bom na nobre arte."O Bambam só não desistiu da luta porque ele teria uma multa contratual de R$ 150 mil com o Fight Music Show. Você é um frouxo, um otário! Você vai apanhar muito, você sabe disso. Você foi se tratar porque está fazendo seu treinamento errado, com pessoas erradas. Está trocando toda hora de treinador, cada um pior que o outro. Se quiser, eu te indico um melhor para te treinar. Você pode mudar até 30 treinadores que você não vai ficar bom, porque você não é do Boxe. As coisas que você falou eu não levei para a mente, levei para o coração. Você está lascado", declarou Popó.Aos 48 anos, Popó é tetracampeão mundial de Boxe e vem atualmente sendo o nome do Fight Music Show. Após lutar com Whindersson Nunes em 2022, o baiano enfrentou José Pelé Landy e Junior Dublê, onde nocauteou ambos. Já o influenciador Kleber Bambam, três anos mais novo, foi campeão da primeira edição do reality show "Big Brother Brasil" e vai estrear na nobre arte.