Jon Jones é considerado um dos maiores da história do MMA(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 11/02/2024 15:00

Atual campeão peso-pesado e ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones é considerado por muitos um dos grandes nomes da história do MMA. No entanto, nem por isso suas polêmicas dentro e fora do octógono passam "ilesas" pelo julgamento e pelas críticas de fãs e especialistas. Experiente árbitro no cenário nacional das artes marciais mistas, Osiris Maia deu sua opinião sobre um gesto que "Bones" já fez muito dentro do octógono.



Em entrevista ao podcast "ConnectCast", Osiris Maia foi questionado sobre o fato de Jon Jones, em algumas das suas lutas, ter ficado com a mão aberta e espalmada de forma bem próxima aos olhos do seu adversário. O experiente profissional, que já atuou em diversos eventos do UFC, afirmou que o americano já deveria ter sido advertido e também punido pelo gesto, por apresentar risco à integridade física do oponente.



"Aquela mão esticada em direção aos olhos (do adversário)... Ali, alguém já tinha que ter, não só advertido, como punido ele. Porque ali é mandamental a punição. Se você ler a regra, diz o seguinte: 'o atleta não pode lutar com a mão espalmada em direção aos olhos'. Só por isso já é falta. Não precisa. O 'tocar no olho' já é um exaurimento, é muito pior. Então ali o pessoal já tinha que ter deduzido ponto dele, porque ele não é bobo, ele sabe o que faz", opinou Osiris Maia.