Joe Rogan se rendeu ao brasileiro Alex Poatan(Foto: Reprodução)

Publicado 10/02/2024 13:00

Em menos de três anos e com apenas sete lutas no UFC, Alex Poatan já atingiu feitos impressionantes e que muitos outros lutadores não conseguiram alcançar em muitos anos na organização. Além de já ter sido campeão na categoria peso-médio, o brasileiro é o atual detentor do cinturão dos meio-pesados e há quem afirme que ele deve ir em busca de um terceiro título, na divisão dos pesados.



Ser campeão em três divisões de peso diferentes é algo que nenhum lutador conseguiu na história do UFC até os dias atuais, mas depois de tantos feitos em um curto espaço de tempo, quem pode duvidar de Alex Poatan alcançar conquistas ainda maiores? Comentarista do UFC e uma das figuras mais conhecidas da organização, Joe Rogan afirmou que o brasileiro, inclusive, já é figura certa para estar no Hall da Fama do Ultimate num futuro próximo.

Alex Poatan venceu luta principal do UFC 295 e agora soma títulos em duas divisões diferentes (Foto: Reprodução)

Durante exibição do seu podcast, o "Joe Rogan Experience", o comentarista exaltou o fato de Alex Poatan ter se tornado campeão em duas divisões de peso diferentes em menos de três anos lutando no UFC. Além disso, o americano se mostrou impressionado com os atributos técnicos e físicos que o brasileiro já demonstrou ao longo das suas lutas.



"Quem diabos ganhou dois títulos mundiais mais rápidos que esse cara? Ninguém. Nunca foi feito. Ninguém foi duplo campeão mais rápido que ele. Apenas algumas lutas em sua carreira no UFC e já é Hall da Fama, 100%. Ele tem algo estranho. Quando ele bate nos caras, eles ficam confusos. Eu o assisti vencer tudo, assisti ele acabar com todo mundo. E a maneira como faz, ele os coloca em órbita. Esse cara é aterrorizante pra caralh*. Ele é apenas diferente. O poder é diferente, o estilo é diferente. Estilo estranho, mãos para baixo, movimento estranho, mas super técnico, cara", analisou Joe Rogan, que seguiu:



"Tipo, você o vê e pensa: 'Esse cara não sabe o que está fazendo, ele só bate forte'. Negativo. Um estilo completamente único, muito tático e muito bem pensado. Ele tem soluções para tudo. Ele tem um jeito especial de bloquear chutes na perna. É diferente de todo mundo, ele tem toda uma estratégia por trás disso. Outro aspecto é que suas mãos são tão grandes quanto a porr* de uma melancia. São gigantes. Ele tem uma estrutura estranha. Se você olhar para ele, tem os braços longos, com esses malditos martelos gigantes na ponta dos pulsos. Ele é diferente", finalizou.

Ex-campeão peso-médio, Alex Poatan se tornou campeão dos meio-pesados em novembro do ano passado, após derrotar o ex-campeão Jiri Prochazka por nocaute técnico no segundo round, na luta principal do UFC 295. Antes disso, em julho, no UFC 291, o brasileiro fez sua estreia nos 93kg superando o também ex-campeão Jan Blachowicz na decisão unânime dos jurados. Atualmente com 36 anos, o paulista contabiliza nove vitórias e apenas duas derrotas em seu cartel no MMA profissional.