BJJ Storm chega à sua sétima edição prometendo mais um evento de alto nível (Foto: Divulgação)

Publicado 10/02/2024 08:00

Além da ótima organização e estrutura de primeiro nível, o BJJ Storm preparou mais um grande atrativo para a temporada 2024. Todos os campeões do ranking adulto, da faixa branca até a preta, receberão como prêmio passagens para disputar o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF em 2025, na Califórnia, Estados Unidos.O evento em solo americano é considerado o maior do mundo no meio de Jiu-Jitsu e, por isso, vem atraindo diversos atletas em busca do topo do ranking. A sétima edição do BJJ Storm, vale lembrar, está marcada para os dias 16 e 17 de março, no SESC Contagem, em Minas Gerais, com inscrições abertas em www.bjjstorm.com.br

Idealizador do BJJ Storm, Claudio Caloquinha celebrou o início de mais uma temporada da organização após o sucesso em 2023, destacando também a premiação para os campeões do ranking."Esperamos um grande ano, começando com o pé direito em março, com nossa sétima edição. Serão seis eventos ao todo até o fim da temporada, onde os líderes do ranking vão ser agraciados com passagens para disputar o principal torneio de arte suave do mundo, o Mundial da IBJJF. É uma experiência única", afirmou.Além das disputas tradicionais, a sétima edição do BJJ Storm ainda vai contar com 28 lutas casadas kids (No-Gi). Até agora, mais de 20 já foram organizadas, com alguns atletas pendentes e as inscrições acontecendo diretamente com Claudio Caloquinha através do telefone (31) 99442-4325.