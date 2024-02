Paulo Borrachinha irá encarar australiano Whittaker - (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 15/02/2024 12:00 | Atualizado 15/02/2024 16:57

No próximo sábado (17), durante o UFC 298, acontece uma das lutas mais aguardadas deste começo de 2024, o duelo entre Paulo Borrachinha e Robert Whittaker. O ex-campeão dos médios declarou recentemente que vai "machucar" o mineiro no confronto e prometeu uma versão agressiva no card que será disputado em Anaheim (EUA).



Em entrevista ao canal do "PVT", Eric Albarracin, um dos treinadores de Paulo Borrachinha, comentou sobre a declaração de Whittaker. O "Capitão América" ironizou o ex-campeão e vê o mineiro em sua melhor forma.



"Borrachinha está com fome, ele está mais esperto do que antes, está mais rápido, mais dedicado. Se ele (Whittaker) vem para machucar, beleza. Você acha que vai machucar o Borrachinha? O cara que está nocauteando todo mundo. Seja bem-vindo, eu quero ver isso. Vem!", disse Albarracin, que seguiu:



"Falo para o Whittaker tentar machucar o Paulo, para ele ver o Wrestling que o Paulo tem. Está muito afiado agora. A gente quer essa agressividade dele (Whittaker)", encerrou.