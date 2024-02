Sono é fundamental para atletas que buscam uma boa performance - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/02/2024 10:00

Que o sono tem um papel fundamental no desempenho e na recuperação dos atletas, sendo um componente essencial para alcançar o máximo potencial, isso quase todo mundo sabe. Mas e os benefícios de dormir bem, você conhece? E os problemas que um sono ruim pode acarretar?



No mundo dos esportes, os casos negativos são muitos. Em 2017, por exemplo, Tiger Woods, considerado o maior golfista da história, foi detido por supostamente dirigir sob efeito de álcool – ele alegou ter misturado remédios. O atleta revelou sofrer de dores nas costas e insônia. “Atualmente estou recebendo ajuda profissional para gerenciar meus medicamentos e as formas de lidar com as minhas dores nas costas e distúrbio do sono", contou na época.



No Futebol, o técnico Tite, ex-seleção brasileira e hoje no Flamengo, disse que sofreu problemas para dormir por conta da pressão da convocação para a Copa do Mundo de 2018. E os exemplos não param por aí, afetando diariamente milhares de pessoas mundo afora.



Lutador do UFC, Paulo Borrachinha não conseguiu dormir antes da maior luta da sua carreira, uma disputa de cinturão contra Israel Adesanya, e acabou tendo um desempenho muito aquém do esperado, sendo nocauteado no segundo round. À ESPN, o mineiro relembrou o episódio: "Por conta do excesso de treinos e do fuso-horário (em Abu Dhabi), fui para a cama e não conseguia dormir. Tentei melatonina, mas não funcionou. De vez em quando, eu bebo uma taça de vinho quando sinto muito estresse. Me ajuda um pouco, apenas um copo, quando tenho tempo de tirá-lo do meu organismo, mas já era tarde demais. Eu estava desesperado para adormecer”.



Médico explica benefícios do sono e problemas da falta



Para entender melhor sobre o tema, conversamos com o Dr. Pedro Pulcherio, clínico geral, e a atleta Carina Santi, faixa-preta de Jiu-Jitsu e fisiculturista. Ambos atestaram a capacidade do sono de lidar com o estresse físico, assim como ajudar na recuperação e na prevenção de lesões.



"O sono desempenha um papel crucial na recuperação dos atletas. Durante o sono, o corpo se repara, regenera tecidos e fortalece o sistema imunológico. Para atletas, o descanso adequado é essencial, pois contribui para a recuperação muscular, melhora o desempenho cognitivo e ajuda na regulação hormonal, aspectos fundamentais para enfrentar o treinamento intenso e as demandas físicas das competições. A falta de sono pode comprometer a capacidade de recuperação e o rendimento atlético, portanto, priorizar um sono de qualidade é fundamental para a preparação e o desempenho", explicou o médico.



Além da recuperação física, o sono atua crucialmente na saúde mental e cognitiva dos atletas. A qualidade dele está diretamente relacionada à capacidade de concentração, tomada de decisões rápidas e coordenação motora. Atletas que priorizam o sono adequado têm uma vantagem competitiva, pois estão mais propensos a manter o foco e a precisão necessários durante competições intensas.



Já a privação de sono e a má qualidade dele tendem a resultar em uma série de problemas para os atletas. A fadiga crônica pode aumentar o risco de lesões, pois os músculos e o sistema nervoso central não têm tempo suficiente para se recuperar. Além disso, o sono inadequado está associado a uma diminuição na força, resistência e tempo de reação, afetando negativamente o desempenho atlético.



Para evitar problemas, o Dr. Pedro, também pesquisador, prescritor e palestrante sobre cannabis medicinal no tratamento de diversas patologias desde 2017, complementou afirmando como o CBD pode auxiliar atletas na busca pelo "sono perfeito".



"No sono, ocorrem processos vitais, como a regulação do sistema imunológico, a consolidação da memória e a reparação de tecidos. O CBD, um dos compostos da cannabis, tem sido estudado por seu potencial em melhorar a qualidade do sono. Ele pode influenciar os ciclos do sono, reduzir a ansiedade e aliviar a dor, proporcionando um ambiente mais propício para um sono reparador. Ao interagir com receptores no sistema nervoso, o CBD pode promover relaxamento e reduzir a agitação, facilitando a transição para um sono mais profundo e restaurador. No entanto, as respostas ao CBD variam de pessoa para pessoa, e é importante consultar um profissional de saúde antes de usar CBD para melhorar o sono".

Carina Santi aposta no CBD em busca do sono ideal



Campeã do Europeu, Brasileiro – Gi & No-Gi -, entre outras conquistas, Carina Santi, aos 33 anos, é faixa-preta de Jiu-Jitsu, fisiculturista e mãe de dois filhos. Em meio à rotina intensa, a lutadora aposta no uso do CBD para dormir melhor e corrobora com o Dr. Pedro sobre a importância do sono para atingir o seu potencial máximo.



"O sono, acredito eu, é tão importante quanto o treinamento e a alimentação do atleta. É o momento onde a gente recupera o corpo para conseguir treinar bem. Um atleta que não dorme bem ou o suficiente, ele não vai render nos treinos. (...) Depois que eu comecei a usar CBD, senti que o meu corpo acorda mais relaxado, recuperado e pronto para mais um dia de treinos e atividades. E o mais legal é que você não fica como se tivesse tomado um remédio para dormir, meio lento. Pelo contrário, com o CBD você acorda disposto", disse Carina, que prosseguiu:



"Recomendaria e recomendo o CBD para vários atletas, em especial lutadores. Sinto que muitos têm problema com o sono, seja insônia ou de qualidade, e o CBD ajuda nesse sentido, a relaxar e dormir melhor. Eu particularmente uso os produtos da USA Hemp brasil, que têm me ajudado muito, além de auxiliar na concentração e com as dores de lesões antigas, assim tendo uma qualidade de vida bem melhor".



Por fim, o Dr. Pedro deixou dicas para os atletas que buscam dormir bem e, assim, melhorar seu desempenho nos treinos e competições: "Uma dica fundamental é estabelecer uma rotina consistente. Isso inclui criar um ambiente propício ao sono, manter horários regulares, evitar estimulantes antes de dormir, como cafeína e eletrônicos, e praticar técnicas de relaxamento. Em relação ao tempo ideal, a recomendação geral para adultos é de 7 a 9 horas por noite, mas as necessidades individuais podem variar. É importante que o atleta avalie como se sente melhor e mais recuperado após diferentes durações de sono. Quanto ao CBD, seu uso deve ser abordado com acompanhamento médico, sempre dentro das regulamentações e políticas esportivas", encerrou.