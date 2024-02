Atual campeão, Geraldo "Luan Santana" Neto defende o título contra Vanilton Antunes - (Foto: LFA)

Atual campeão, Geraldo "Luan Santana" Neto defende o título contra Vanilton Antunes(Foto: LFA)

Publicado 16/02/2024 09:00 | Atualizado 16/02/2024 11:21

O LFA anunciou seu retorno ao Rio de Janeiro, em sua 179ª edição, a segunda no Brasil este ano. O palco será a Arena 1 do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da Cidade Maravilhosa, no dia 23 de março.



A luta principal também foi anunciada e será a disputa do cinturão mundial dos pesos meio-médios (até 77kg). Atual campeão, Geraldo "Luan Santana" Neto defende o título contra Vanilton Antunes.