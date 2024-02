Topuria conquistou o cinturão dos penas no main event do UFC 298 - (Foto: UFC)

Topuria conquistou o cinturão dos penas no main event do UFC 298 (Foto: UFC)

Publicado 19/02/2024 08:00

O dia 17 de fevereiro de 2024 estará marcado para sempre nos livros de história do MMA. Um dos maiores campeões peso-pena do Ultimate, Alexander Volkanovski caiu diante de uma fúria da categoria no main event do UFC 298, neste sábado, em Anaheim (EUA). Ilia Topuria, que já decretava ser campeão há alguns meses, cumpriu a promessa e nocauteou "The Great" para se tornar o primeiro espanhol da história a alcançar o feito na franquia americana.



Ainda no card do UFC 298, o Esquadrão Brasileiro teve a presença de cinco atletas. Paulo Borrachinha retornou após 18 meses afastado e foi derrotado por Robert Whittaker. Nas lutas preliminares, Amanda Lemos venceu o duelo verde-amarelo contra Mackenzie Dern, enquanto Marcos Pezão nocauteou Junior Tafa. O estreante Brendson Ribeiro sucumbiu diante de Zhang Mingyang.



Topuria nocauteia e fatura cinturão



Alexander Volkanovski optou por iniciar a disputa com um intensa movimentação e alguns chutes altos. Em resposta, Ilia Topuria foi crescendo ao longo do primeiro round, controlou o jogo de pernas de "The Great" com low kicks e ainda arriscou overhands.



No segundo round, a luta seguia no mesmo panorama, até o momento em que Topuria encurralou Volkanovski na grade. O espanhol acertou um golpe no corpo e depois um cruzado que foi fundamental para derrubar o adversário. Na sequência, ainda colocou mais alguns golpes até o árbitro Jason Herzog encerrar a disputa.



Com o triunfo no UFC 298, Topuria encerrar uma era de ouro de Volkanovski no peso-pena e conquista o título da divisão até 66kg. Invicto, o espanhol agora soma 15 vitórias na carreira. Já "Volka" perdeu o cinturão e amarga a segunda derrota por nocaute seguida. Ainda no cage, o australiano pediu uma revanche imediata.

Leia Mais Com disputa de cinturão, LFA retorna ao Rio de Janeiro em março

Benefícios e problemas: como o sono afeta o desempenho dos atletas

Alex Poatan vai defender cinturão contra Jamahal Hill na luta principal do UFC 300

Borrachinha retorna e é derrotado



Durante o primeiro round do co-main event, Paulo Borrachinha ficou plantado no centro do cage e optou por low kicks na perna de Robert Whittaker. O ex-campeão tentava se movimentar mais, entrava com overhand e, em seguida, saia do raio de ação do oponente. No entanto, já nos segundos finais, o brasileiro acertou um chute alto rodado que balançou o neozelandês.



Após ser salvo pelo gongo na primeira parcial, Whittaker voltou mais atento no segundo round e se manteve contra-atacando com combinações de golpes, além de apresentar uma intensa movimentação nos pés. A resposta de Borrachinha foram os low kicks e algumas tentativas de chutes altos. No último assalto, "Rob" seguiu com a mesma tática e foi controlando a disputa, enquanto o mineiro não apresentava saída para quebrar o jogo do oponente e ainda colocou golpes no vazio.



No fim, por decisão unânime, Whittaker levou a melhor no UFC 298 e voltou a triunfar após revés para Dricus Du Plessis. Já Borrachinha, que não lutava desde agosto de 2022, foi derrotado e conheceu o terceiro revés nas últimas quatro apresentações.



Ian Garry e Merab Dvalishvili triunfam



Ainda no card principal do UFC 298, outros dois destaques marcaram o evento. Ian Garry manteve a invencibilidade no MMA e derrotou Geoff Neal por decisão dividida. Como na coletiva de imprensa durante a semana, o irlandês foi muito vaiado após a luta. Em resposta, o lutador da Chute Boxe/Diego Lima disparou contra a torcida e ainda aproveitou para desafiar Colby Covington.



Já Merab Dvalishvili chegou ao décimo triunfo seguido no UFC, sendo o terceiro consecutivo sobre um ex-campeão. O lutador da Geórgia fez uma luta técnica contra Henry Cejudo, ex-campeão duplo, e garantiu a vitória por unanimidade após controlar os três rounds. Durante o primeiro round do co-main event, Paulo Borrachinha ficou plantado no centro do cage e optou por low kicks na perna de Robert Whittaker. O ex-campeão tentava se movimentar mais, entrava com overhand e, em seguida, saia do raio de ação do oponente. No entanto, já nos segundos finais, o brasileiro acertou um chute alto rodado que balançou o neozelandês.Após ser salvo pelo gongo na primeira parcial, Whittaker voltou mais atento no segundo round e se manteve contra-atacando com combinações de golpes, além de apresentar uma intensa movimentação nos pés. A resposta de Borrachinha foram os low kicks e algumas tentativas de chutes altos. No último assalto, "Rob" seguiu com a mesma tática e foi controlando a disputa, enquanto o mineiro não apresentava saída para quebrar o jogo do oponente e ainda colocou golpes no vazio.No fim, por decisão unânime, Whittaker levou a melhor no UFC 298 e voltou a triunfar após revés para Dricus Du Plessis. Já Borrachinha, que não lutava desde agosto de 2022, foi derrotado e conheceu o terceiro revés nas últimas quatro apresentações.Ainda no card principal do UFC 298, outros dois destaques marcaram o evento. Ian Garry manteve a invencibilidade no MMA e derrotou Geoff Neal por decisão dividida. Como na coletiva de imprensa durante a semana, o irlandês foi muito vaiado após a luta. Em resposta, o lutador da Chute Boxe/Diego Lima disparou contra a torcida e ainda aproveitou para desafiar Colby Covington.Já Merab Dvalishvili chegou ao décimo triunfo seguido no UFC, sendo o terceiro consecutivo sobre um ex-campeão. O lutador da Geórgia fez uma luta técnica contra Henry Cejudo, ex-campeão duplo, e garantiu a vitória por unanimidade após controlar os três rounds.

Merab comandou a luta contra Cejudo no card principal do UFC 298 (Foto: Reprodução)

Em luta animada, Amanda derrota Mackenzie



No primeiro round, Mackenzie Dern tomou a iniciativa do confronto e buscou impor o seu jogo de Grappling. No entanto, Amanda Lemos mantinha a distância, mas deu uma brecha para campeã mundial de Jiu-Jitsu, que derrubou e trabalhou algumas posições no chão sem muito perigo.



Na volta para o segundo assalto no card preliminar, Dern acelerou o ritmo no UFC 298, mas Amanda respondeu com tudo e balançou a compatriota com um cruzado. Na sequência, aplicou uma blitz e parecia que Mackenzie não iria resistir, mas bravamente a campeã do ADCC se manteve viva na disputa. No último assalto, a paraense seguiu melhor em pé, entretanto, viu a filha de Megaton Dias conquistar uma nova queda, novamente sem tanta efetividade.



No fim, por decisão unânime, Amanda Lemos ficou com a vitória por decisão unânime e volta a vencer no peso-palha após derrota para a campeã Weili Zhang. Já Mackenzie Dern conhece e terceira derrota em quatro lutas na companhia.



Pezão brilha com low kicks e nocauteia



Marcos Pezão começou o confronto trabalhando diversos low kicks que foram minando Junior Tafa no card preliminar do UFC 298. O neozelandês, que aceitou a luta na última sexta-feira (16), não apresentava resposta para o jogo do brasileiro. O lutador da ATT encurralou o oponente na grade e ainda conquistou uma queda.



Já no segundo round, Tafa não conseguia apoiar a perna esquerda com firmeza no chão. Pezão acelerou o ritmo e aplicou alguns golpes até o árbitro Frank Trigg encerrar a disputa. O paulista voltou a vencer após ser nocauteado por Derrick Lewis.



Brasileiro é nocauteado por promessa chinesa



Animado para a estreia no Ultimate, Brendson Ribeiro iniciou bem a disputa e colocou um bom direto no chinês. A luta seguiu com os dois lutadores prontos para explodir e sem qualquer estudo. Na sequência, após um novo ataque do brasileiro, Zhang Mingyang acertou um cruzado de encontro que, imediatamente, derrubou o paraense. Em seguida, ainda aplicou mais alguns golpes até o árbitro Mike Beltran interromper.



No duelo de estreantes no UFC 298, Zhang manteve uma incrível marca de conquistar todas as 17 vitórias na carreira até aqui no primeiro round e desponta como uma futura estrela do Ultimate. Já o brasileiro, contratado através do Contender Series em 2023, inicia com revés a caminhada na franquia americana.



CONFIRA OS RESULTADOS:



UFC 298

Anaheim, na Califórnia (EUA)

Sábado, 17 de fevereiro de 2024

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal

Ilia Topuria derrotou Alexander Volkanovski por nocaute técnico no 2R

Peso-médio: Robert Whittaker xPaulo Borrachinha

Ian Machado Garry derrotou Geoff Neal por decisão dividida dos jurados

Merab Dvalishvili derrotou Henry Cejudo por decisão unânime dos jurados

Anthony Hernandez finalizou Roman Kopylov com um mata-leão no 2R



Card preliminar

Peso-palha:Amanda LemosxMackenzie Dern

Marcos Pezão derrotou Junior Tafa por nocaute técnico no 2R

Rinya Nakamura derrotou Carlos Vera por decisão unânime dos jurados

Zhang Mingyang derrotou Brendson Ribeiro por nocaute técnico no 1R

Danny Barlow derrotou Josh Quinlan por nocaute técnico no 3R

Oban Elliott derrotou Val Woodburn por decisão unânime dos jurados

Miranda Maverick derrotou Andrea Lee por decisão unânime dos jurados No primeiro round, Mackenzie Dern tomou a iniciativa do confronto e buscou impor o seu jogo de Grappling. No entanto, Amanda Lemos mantinha a distância, mas deu uma brecha para campeã mundial de Jiu-Jitsu, que derrubou e trabalhou algumas posições no chão sem muito perigo.Na volta para o segundo assalto no card preliminar, Dern acelerou o ritmo no UFC 298, mas Amanda respondeu com tudo e balançou a compatriota com um cruzado. Na sequência, aplicou uma blitz e parecia que Mackenzie não iria resistir, mas bravamente a campeã do ADCC se manteve viva na disputa. No último assalto, a paraense seguiu melhor em pé, entretanto, viu a filha de Megaton Dias conquistar uma nova queda, novamente sem tanta efetividade.No fim, por decisão unânime, Amanda Lemos ficou com a vitória por decisão unânime e volta a vencer no peso-palha após derrota para a campeã Weili Zhang. Já Mackenzie Dern conhece e terceira derrota em quatro lutas na companhia.Marcos Pezão começou o confronto trabalhando diversos low kicks que foram minando Junior Tafa no card preliminar do UFC 298. O neozelandês, que aceitou a luta na última sexta-feira (16), não apresentava resposta para o jogo do brasileiro. O lutador da ATT encurralou o oponente na grade e ainda conquistou uma queda.Já no segundo round, Tafa não conseguia apoiar a perna esquerda com firmeza no chão. Pezão acelerou o ritmo e aplicou alguns golpes até o árbitro Frank Trigg encerrar a disputa. O paulista voltou a vencer após ser nocauteado por Derrick Lewis.Animado para a estreia no Ultimate, Brendson Ribeiro iniciou bem a disputa e colocou um bom direto no chinês. A luta seguiu com os dois lutadores prontos para explodir e sem qualquer estudo. Na sequência, após um novo ataque do brasileiro, Zhang Mingyang acertou um cruzado de encontro que, imediatamente, derrubou o paraense. Em seguida, ainda aplicou mais alguns golpes até o árbitro Mike Beltran interromper.No duelo de estreantes no UFC 298, Zhang manteve uma incrível marca de conquistar todas as 17 vitórias na carreira até aqui no primeiro round e desponta como uma futura estrela do Ultimate. Já o brasileiro, contratado através do Contender Series em 2023, inicia com revés a caminhada na franquia americana.Ilia Topuria derrotou Alexander Volkanovski por nocaute técnico no 2RPeso-médio: Robert Whittaker xPaulo BorrachinhaIan Machado Garry derrotou Geoff Neal por decisão dividida dos juradosMerab Dvalishvili derrotou Henry Cejudo por decisão unânime dos juradosAnthony Hernandez finalizou Roman Kopylov com um mata-leão no 2RPeso-palha:Amanda LemosxMackenzie DernMarcos Pezão derrotou Junior Tafa por nocaute técnico no 2RRinya Nakamura derrotou Carlos Vera por decisão unânime dos juradosZhang Mingyang derrotou Brendson Ribeiro por nocaute técnico no 1RDanny Barlow derrotou Josh Quinlan por nocaute técnico no 3ROban Elliott derrotou Val Woodburn por decisão unânime dos juradosMiranda Maverick derrotou Andrea Lee por decisão unânime dos jurados