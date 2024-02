Jamahal Hill e Poatan vão disputar cinturão meio-pesado - (Foto: Reprodução)

Publicado 18/02/2024 11:00 | Atualizado 18/02/2024 12:06

A espera acabou! Após algumas semanas de especulações, Dana White, enfim, anunciou a luta principal do UFC 300. O tão aguardado combate terá Alex Poatan defendendo pela primeira vez o título dos meio-pesados contra o ex-campeão Jamahal Hill. O histórico card vai acontecer em Las Vegas (EUA), no dia 13 de abril.



Nas redes sociais, Poatan já vinha criando "charadas" com os fãs sobre uma possível participação no grandioso evento do UFC. O brasileiro é uma das maiores estrelas da companhia na atualidade e terá a responsabilidade de liderar o principal evento da companhia em 2024.



No fim de 2023, o brasileiro conquistou o cinturão dos meio-pesados após nocautear Jiri Prochazka no UFC 295. Naquele momento, Poatan entrava para uma seleta galeria de lutadores do Ultimate que foram campeões em duas categorias distintas.