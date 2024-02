José Aldo é considerado um dos maiores nomes da história do MMA - (Foto: UFC)

Publicado 20/02/2024 12:00 | Atualizado 20/02/2024 12:30

Já aposentado do MMA, José Aldo segue como o lutador com mais vitórias em disputas de título no peso-pena do Ultimate. O brasileiro carrega oito triunfos e via Alexander Volkanovski se aproximar, com seis batalhas vencidas. No entanto, com a derrota do australiano no último fim de semana, o brasileiro vai seguir por mais um tempo na liderança isolada.



Volkanovski entrou em ação na luta principal do UFC 298 para encarar Ilia Topuria. "The Great" buscava a sétima vitória em disputa de título no peso-pena, mas terminou o confronto sendo nocauteado no segundo round pelo espanhol. Com o resultado negativo, o australiano não é mais o campeão da divisão até 66kg, encerrando um reinado que durou cinco anos (2019-2024).



Juntando o extinto WEC - comprado pelo Ultimate - e o UFC, Aldo teve uma das maiores dinastias do esporte. O manauara foi campeão de 2009, quando nocauteou Mike Brown, até 2015, na emblemática derrota para Conor McGregor em apenas 13s. Além disso, foram nove anos invicto dentro da categoria.