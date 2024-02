Equipes de Angra dos Reis e região estão empolgadas para a estreia do Circuito Mineirinho Costa Verde - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/02/2024 09:30 | Atualizado 20/02/2024 20:57

Marcado para os dias 2 e 3 de março, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, o Angra Summer National Open vai marcar a estreia do Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu - organizado pela CBJJD com a chancela da ISBJJA -, que ocorre pela primeira vez em 2024.



O evento, que tem inscrições abertas em www.cbjjd.com.br e apoio da Prefeitura de Angra, será a primeira de três etapas que acontecerão na cidade. E após o sucesso de edições do Angra International Cup em 2022 e 2023, a expectativa é por mais um show de Jiu-Jitsu por parte dos fãs, atletas e professores da região.



Líder da Giliade, o faixa-preta Mauro da Glória viu sua equipe ficar no Top 3 dos dois primeiros campeonatos da CBJJD em Angra dos Reis e quer repetir a dose neste Angra Summer National Open.



"A Giliade, quando entra em uma competição, entra para ficar entre as melhores, e no Circuito Mineirinho Costa Verde não vai ser diferente. Nossos atletas já estão cientes da premiação ao fim do Circuito, animados e vamos brigar pelas passagens. Com muita humildade, queremos estar no pódio e demonstrar cada vez mais a força do nosso time", afirmou Mauro.