Victor Rocha, secretário de Esportes, e Thalles Moreira, presidente da LMJJ - (Foto: Divulgação)

Victor Rocha, secretário de Esportes, e Thalles Moreira, presidente da LMJJ (Foto: Divulgação)

Publicado 21/02/2024 08:00

Embalada após o sucesso do seu primeiro evento no ano, a LMJJ (Liga Mineira de Jiu-Jitsu) já se prepara para a sequência da temporada, que irá acontecer nos dias 23 e 24 de março, com a 2ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024, no Ginásio Poliesportivo Osvaldo Sad, em Manhuaçu-MG.



Com inscrições abertas no site www.lmjj.com.br e apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Manhuaçu, o evento tem tudo para repetir a dose da primeira etapa, que agitou Visconde do Rio Branco no início de fevereiro. Além disso, terá maior peso na disputa pelo ranking – e as passagens internacionais.