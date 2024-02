Evento de Luta Livre Esportiva e grappling dará início a temporada da CBLLE - (Foto: Divulgação)

Evento de Luta Livre Esportiva e grappling dará início a temporada da CBLLE (Foto: Divulgação)

Publicado 20/02/2024 19:00 | Atualizado 20/02/2024 23:52

Marcado para o próximo domingo (25/02), no Club Municipal, na Tijuca-RJ, o Rio Grappling Championship vai abrir a temporada da CBLLE (Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva) em 2024, e de quebra, servirá para ajudar a selecionar os representantes da seleção brasileira da modalidade. As inscrições para o campeonato, vale citar, estão abertas até quinta-feira (22), através do site www.cblle.com.br.



Ao todo, serão 30 integrantes na seleção, sendo 12 faixas-preta no adulto masculino (2 de cada categoria), 6 no master masculino, 6 no juvenil masculino e 6 no juvenil feminino.

Leia Mais ADXC 3 terá estrelas do grappling e do Jiu-Jitsu em ação na BC Fight Week, em março

Após australiano perder cinturão, Aldo segue o maior campeão peso-pena da história do UFC

Professores exaltam 1º Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu

Presidente da CBLLE, Bosco Lima mostrou empolgação para o início de mais uma temporada e explicou sobre a formação da seleção através do ranking da Confederação:



"Vamos formar um time com os melhores ranqueados na ocasião dos eventos e precisamos de você, atleta, para representar a nossa Luta Livre Esportiva. Essa seleção será preparada para três grandes eventos da nossa modalidade, com os mestres Márcio Cromado, Alexandre Pequeno e Wellington Silva, visando uma primeira competição no final de março", afirmou Bosco, que continuou:



"Mais adiante, teremos uma segunda convocação, logo após o Campeonato Brasileiro, em 21 de abril, já com foco na composição no time de 8 faixas-preta que irão representar a CBLLE na seletiva de São Paulo para o AIGA, no Cazaquistão". Presidente da CBLLE, Bosco Lima mostrou empolgação para o início de mais uma temporada e explicou sobre a formação da seleção através do ranking da Confederação:"Vamos formar um time com os melhores ranqueados na ocasião dos eventos e precisamos de você, atleta, para representar a nossa Luta Livre Esportiva. Essa seleção será preparada para três grandes eventos da nossa modalidade, com os mestres Márcio Cromado, Alexandre Pequeno e Wellington Silva, visando uma primeira competição no final de março", afirmou Bosco, que continuou:"Mais adiante, teremos uma segunda convocação, logo após o Campeonato Brasileiro, em 21 de abril, já com foco na composição no time de 8 faixas-preta que irão representar a CBLLE na seletiva de São Paulo para o AIGA, no Cazaquistão".

Alexandre Pequeno e Bosco Lima (Foto: Divulgação)

Segundo o presidente, todas as categorias, do mirim ao master, e em todas as faixas, no masculino e feminino, devem se esforçar ao máximo em busca da oportunidade de representar a Luta Livre Esportiva nos principais torneios da modalidade.



Por fim, Bosco deixou um pedido: "Aos professores, os verdadeiros construtores do futuro da Luta Livre, pedimos especial atenção aos lutadores que nos representarão mais adiante. Nasce, diante de nossos olhos, uma geração de ouro, que certamente elevará o nosso nome ao mais alto e justo respeito no mundo da luta. Venha, você também, ajudar a construir esse caminho", encerrou. Segundo o presidente, todas as categorias, do mirim ao master, e em todas as faixas, no masculino e feminino, devem se esforçar ao máximo em busca da oportunidade de representar a Luta Livre Esportiva nos principais torneios da modalidade.Por fim, Bosco deixou um pedido: "Aos professores, os verdadeiros construtores do futuro da Luta Livre, pedimos especial atenção aos lutadores que nos representarão mais adiante. Nasce, diante de nossos olhos, uma geração de ouro, que certamente elevará o nosso nome ao mais alto e justo respeito no mundo da luta. Venha, você também, ajudar a construir esse caminho", encerrou.