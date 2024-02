Popó afirmou que vai quebrar a costela de Bambam em confronto no FMS 4 - (Foto: Divulgação)

Publicado 22/02/2024 11:00

Acelino Popó Freitas é, sem dúvidas, o grande favorito para o confronto de Boxe contra Kleber Bambam no Fight Music Show 4, no próximo sábado (24), em São Paulo. Os rivais participaram de uma live promovida pela organização brasileira no último domingo (18), em seu Instagram oficial, onde o pugilista detalhou diretamente para o ex-BBB como pretende nocauteá-lo.



"Eu consegui 29 nocautes com 59kg, imagina com 78kg. Eu vou quebrar sua costela e ela vai parar na boca. Quando eu der um gancho de direita, a minha esquerda vai ficar baixa. Dei a dica", declarou o tetracampeão mundial de Boxe.



Aos 48 anos, Popó é tetracampeão mundial de Boxe e vem atualmente sendo o nome do Fight Music Show. Após lutar com Whindersson Nunes em 2022, o baiano enfrentou José Pelé Landy e Junior Dublê, onde nocauteou ambos. Já o influenciador Kleber Bambam, três anos mais novo, foi campeão da primeira edição do reality show "Big Brother Brasil" e vai estrear na nobre arte.

Veja a entrevista: