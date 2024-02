GFTeam Saquarema vai em busca de títulos no Saquarema Summer National Open - (Foto: Divulgação)

GFTeam Saquarema vai em busca de títulos no Saquarema Summer National Open (Foto: Divulgação)

Publicado 22/02/2024 09:00

Cada vez mais atuando em prol do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro e no Brasil, a CBJJD - com a chancela da ISBJJA - estreia mais uma novidade em 2024 com o Circuito Mineirinho Costa do Sol. Voltado para a Região dos Lagos do estado, o Circuito terá seu primeiro evento nos dias 9 e 10 de março, com o Saquarema Summer National Open, que tem inscrições abertas em www.cbjjd.com.br.



O Circuito surge após o sucesso de campeonatos passados realizados pela CBJJD na região, e como esperado, contará com alguns dos melhores atletas e equipes de destaque da Costa do Sol.

Entre elas estará a GFTeam Saquarema, que sob a liderança do faixa-preta Richard Neves, brilhou na última edição na cidade ao vencer o ranking geral por equipes no adulto e master, além de ficar com a segunda colocação no kids.



Gracie Humaitá terá Saulo à frente do time no evento (Foto: Divulgação)

Ao final do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2024, serão selecionados, através de um ranking específico, os melhores da temporada. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão três passagens para lutar o Europeu da ISBJJA, nos dias 2 e 3 de novembro, em Portugal.



"Nosso planejamento é colocar alguns atletas na disputa da premiação, mas não só isso. Queremos valorizar o apoio da Prefeitura de Saquarema, que vem fazendo um trabalho incrível em prol do Jiu-Jitsu, mas também os nossos atletas", completou Richard.



Outra equipe que se destacou nos últimos eventos da CBJJD em Saquarema foi a Gracie Humaitá, que tem o faixa-preta Saulo Bravo como líder local. Sobre a criação do Circuito, Saulo elogiou, ressaltando a importância da realização de grandes eventos na região.



