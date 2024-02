Botafogo terá representantes na seleção brasileira de Judô - (Foto: Divulgação)

Botafogo terá representantes na seleção brasileira de Judô(Foto: Divulgação)

Publicado 22/02/2024 16:00 | Atualizado 22/02/2024 17:54

Dois atletas do Botafogo Judô representarão a seleção brasileira na Europa em março: Gelson Ricken (sub-18) e Julia Ramos (sub-21), em Porec, na Croácia, e Bad Blankenburg, na Alemanha, respectivamente.



“O judô brasileiro é um dos mais fortes do mundo e temos um processo de qualificação árduo para atletas nas classes de transição dentro do país para que possam representar o Brasil", destacou Marcelo Almeida, treinador do Botafogo.



"O Botafogo está fazendo um trabalho sério, com atletas formados por seus treinadores, e já na sua segunda temporada começa com dois representantes na seleção brasileira", complementou Almeida.