Promessa é de disputas acirradas em busca das premiações do Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Publicado 23/02/2024 12:00 | Atualizado 23/02/2024 19:08

Organizado pela CBJJD - com a chancela da ISBJJA -, o Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu irá fazer sua estreia em 2024, com três etapas ao longo do ano, sendo a primeira nos dias 2 e 3 de março, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que receberá o Angra Summer National Open.



O evento, que tem inscrições abertas emwww.cbjjd.com.br e apoio da Prefeitura de Angra, promete reunir os melhores atletas e as principais equipes da região, entre elas, a Rio BJJ, que no último evento na cidade, ano passado, brilhou.



"Nós da liderança, eu, Rafael e o Márcio, colocamos em pauta para a nossa temporada disputar o Circuito Mineirinho Nacional de Jiu-Jitsu e, principalmente, o Circuito Costa Verde, onde entraremos com um time muito forte já na primeira etapa, em Angra dos Reis, em busca de repetir o resultado positivo de 2023", disse Fabrício Araújo, um dos responsáveis pelo time, que completou sobre a premiação de quatro passagens internacionais para o Europeu da ISBJJA, em Coimbra (POR):



"Teremos atletas disputando em todas as faixas, da azul até a preta, que vão buscar as passagens internacionais, inclusive eu, que vou buscar essa valorização na faixa-preta e a chance de competir em Portugal em novembro".