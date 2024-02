Popó nocauteia Kleber Bambam em 36 segundos - Reprodução / Fight Music Show

Publicado 25/02/2024 07:24

Rio - O ex-BBB Kleber Bambam perdeu por nocaute contra Acelino Popó Freitas na luta da quarta edição do Fight Music Show, na madrugada deste domingo (25). Após dias de provocação na internet e durante a pesagem entre os dois, o confronto durou somente 36 segundos.

O Bambam igual um bonecão do posto apanhando do Popó kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0kZX1FZkIa — BBBabi (@babi) February 25, 2024

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram. Logo após a luta, foram piadas, memes e o trecho do vídeo do combate, com duração de menos de um minuto. No X, antigo Twitter, "36 segundos" chegou a ficar nos "trends".