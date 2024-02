Cerca de 50 mil pessoas estarão no Maracanã para o Fla-Flu deste domingo (25) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/02/2024 15:15

Rio - Flamengo Fluminense se enfrentam neste domingo (25), às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. A dupla soma a mesma quantidade de pontos na tabela, 21, e busca a vitória para se isolar na liderança da Taça Guanabara. O Rubro-Negro está escalado com força máxima para o duelo e, o Tricolor, tem alguns desfalques.

O técnico Tite conta com o retorno do volante chileno Erick Pulgar e do zagueiro Fabrício Bruno, que foi poupado na última rodada. O defensor, inclusive, completa neste domingo 100 jogos com a camisa do Flamengo. Por outro lado, Gerson, que passará por cirurgia , e David Luiz, que teve problemas familiares , não estão à disposição do treinador.