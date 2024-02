Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro na Espanha - AFP

Publicado 25/02/2024 13:50

Espanha - O lateral-direito Daniel Alves receberá 1,2 milhão de euros (R$ 6,45 milhões) do Fisco da Espanha. A decisão judicial foi conhecida no mesmo dia que o jogador foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro . A informação é do jornal catalão 'La Vanguardia'.

O jogador havia acionado judicialmente a Receita Federal espanhola por discordar da tributação dos valores cobrados pelos serviços de intermediação do agente Joaquín Macanás, na renovação de contrato com o Barcelona entre 2013 e 2014. De acordo com os advogados, o intermediário agiu em nome do clube e não dele. Agora, a Justiça decidiu a favor do atleta.



Em novembro, Daniel Alves já tinha conseguido uma vitória judicial contra o fisco espanhol. Ele já estava detido preventivamente pelo crime de agressão sexual, e a Fazenda espanhola tinha sido condenada a pagar 3,4 milhões de euros (R$ 18,27 milhões), que teriam sido cobrados indevidamente.

Ainda de acordo com o jornal, os advogados de Daniel Alves pretendem receber o dinheiro o mais rapidamente possível para tentar usá-lo para ajudar na sua libertação. A ideia é propor o pagamento de um depósito como garantia perante a Justiça de que não vai escapar.