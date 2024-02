O técnico Arthur Elias conversa com as jogadoras no gramado do Estádio Snapdragon - Leandro Lopes/CBF

O técnico Arthur Elias conversa com as jogadoras no gramado do Estádio SnapdragonLeandro Lopes/CBF

Publicado 25/02/2024 23:00

Estados Unidos - A seleção brasileira carimbou a vaga para as quartas de final da Copa Ouro ao vencer a Colômbia por 1 a 0, neste domingo, 25 , no Estádio Snapdragon, em San Diego, Califórnia. Dentro de campo, o Brasil mostrou evolução em relação à estreia, e o técnico Arthur Elias se mostrou satisfeito.

"A resposta que as jogadoras me deram, especialmente no primeiro tempo, foi muito boa. Acho que elas cansaram no segundo tempo, tivemos algum problema com a transição, e a Colômbia ainda não estava em sua melhor condição. Nós temos aqui a missão de crescer ao longo da competição. Esse é o objetivo", disse Arthur Elias.



"O importante para a gente é se preparar. Então, estou muito satisfeito. Como eu falei no primeiro jogo, que não foi tão interessante, vocês podem ver que há muita coisa que estávamos construindo, que tínhamos guardado também para fazer diferente hoje", completou.

Vale lembrar que o Brasil bateu Porto Rico na estreia também por 1 a 0, mas ficou devendo. Mesmo com amplo domínio sobre o adversário, a Seleção teve problemas para balançar as redes e saiu de campo com a vitória pelo placar mínimo.

Além disso, na mesma rodada, a Colômbia fez 6 a 0 no Panamá e assumiu, na ocasião, a liderança do Grupo B. O Brasil, portanto, entregou no jogo desta madrugada com a necessidade de vencer a Colômbia para assumir a liderança do grupo.

Para a partida diante das colombianas, que têm uma equipe mais forte em relação a Porto Rico, o técnico Arthur Elias promoveu seis mudanças. As alterações surtiram efeito, e o Brasil cumpriu o objetivo.

AGENDA

O Brasil volta a campo na madrugada da próxima quarta-feira, 28, para enfrentar o Panamá, que ainda não venceu na competião. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo B da Copa Ouro Concacaf 2024.