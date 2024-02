O argentino Sebastián Baez venceu Mariano Navone na final do Rio Open 2024 - Foto: Renan Areias / Agência O Dia

O argentino Sebastián Baez venceu Mariano Navone na final do Rio Open 2024Foto: Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 25/02/2024 22:11 | Atualizado 25/02/2024 22:14

Rio - Sebastián Báez é o campeão do Rio Open 2024. O argentino conquistou o título com a vitória sobre o compatriota Mariano Navone por 2 sets a 0, parciais 6/2 e 6/1, pela grande final do torneio.

Abaixo, veja o ponto do título de Báez:

El momento en el que @sebaabaez7 se quedó con el título más importante de su carrera (por el momento)@RioOpenOficial | #RioOpen10Anospic.twitter.com/DQlXOGKgmW — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 25, 2024

"Foi importante o começo dos sets, foi onde consegui uma vantagem e imagino que no lado do Mariano ficou um pouco difícil. Era sua primeira final, os nervos pesam mais. Eu o felicito porque foi uma semana impressionante", disse Báez.

BRASILERO CAMPEÃO NAS DUPLAS

Rafael Matos (de branco) e Nicolas Barrientos (de azul) são campeões do Rio Open 2024 Foto: Renan Areias / Agência O Dia

Mais cedo, Rafael Matos fez história no torneio. Ele e o colombiano Nicolás Barrientos venceram a dupla austríaca Alexander Erler e Lucas Miedler por 2 sets a 0, parciais 4/6 e 3/6, pela grande final. Assim, Rafael tornou-se o primeiro brasileiro campeão do Rio Open.