Alberto Valentim, ex-Botafogo e Vasco, assinou com o ItuanoGustavo Oliveira/Athletico

Publicado 26/02/2024 21:41

São Paulo - Após a demissão de Marcinho Freitas, o Ituano anunciou nesta segunda-feira (26) Alberto Valentim como novo treinador. O ex-Botafogo e Vasco assinou até o fim de 2025, mas chega ao clube com a missão imediata de tirar o time de Itu da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista faltando dois jogos para o fim da fase de grupos.



O Ituano é o vice-lanterna, com seis pontos, empatado com o Guarani, mas perde no critério de saldo de gols (-5 a -11). O treinador inicia os trabalhos nesta terça-feira, em preparação para o duelo contra a Inter de Limeira, no sábado, às 20h, fora de casa, e na última rodada diante do São Paulo, em Itu.

Seu trabalho de maior destaque foi no Athletico-PR, onde se sagrou campeão da Copa Sul-Americana, em 2021. No clube paranaense foi onde teve sua maior sequência à frente de uma equipe, somando 28 jogos. Pelo Botafogo, em 2018, conquistou o título estadual em uma final emocionante contra o Vasco.



"Alberto Valentim é o novo técnico do Ituano. Após reunião com o gestor Juninho Paulista nesta segunda-feira, foram acertados todos os detalhes do contrato. Ele assinou para as temporadas 2024 e 2025. Ele já comanda o treino a partir desta terça. Ele tem 48 anos", diz a nota publicada pelo Ituano nas redes sociais.