Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, em treino no CT Espaço Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2024 19:15

Rio - O zagueiro Alexander Barboza retornou aos treinamentos do Botafogo nesta segunda-feira (26) após sofrer uma fratura no nariz na partida contra o Aurora, no jogo de ida da segunda fase da Libertadores, em Cochabamba, na Bolívia. O argentino foi a campo com uma máscara de proteção.

Barboza não será problema para o duelo decisivo com os bolivianos, na quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogador, que foi desfalque na vitória por 2 a 0 sobre o Audax, pelo Campeonato Carioca, deve seguir com o equipamento de proteção em sua recuperação.

A atividade do início da semana também trouxe outra boa notícia para o elenco alvinegro. Afastado desde o início de 2023 se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo, o volante Patrick de Paula voltou a treinar com bola e deve estar à disposição já em março.

Esta é a última etapa de seu tratamento após ruptura dos ligamentos colateral lateral e cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral. Agora, o jogador inicia fase de recondicionamento físico e trabalho muscular.