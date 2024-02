Elenco do Aurora-BOL, adversário do Botafogo, em treinamento nas Laranjeiras - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 26/02/2024 16:38 | Atualizado 26/02/2024 16:41

Rio - Adversário do Botafogo na segunda fase da Libertadores, o Aurora, da Bolívia, já chegou ao Rio de Janeiro e foi a campo nesta segunda-feira (26) para atividade de preparação no estádio das Laranjeiras, sede do Fluminense, na Zona Sul da cidade. O grupo ainda está incompleto, mas tem a base titular que empatou em 1 a 1 no jogo de ida na última semana, no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia.

Os bolivianos, comandados por Mauricio Soria, jogaram pelo campeonato local no último domingo e venceram o Jorge Wilstermann pelo placar de 1 a 0 com time formado apenas por reservas. O restante da delegação já se encontrava no Rio de Janeiro.

Com o empate na ida, o Botafogo avança à terceira fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos, com uma vitória por placar mínimo. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A bola rola para Botafogo e Aurora-BOL às 21h30 (de Brasília) nesta quarta-feira (28), no Estádio Nilton Santos.