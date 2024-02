Diego Hernández marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo na vitória sobre o Audax, no último sábado (24) - Vitor Silva/Botafogo

Diego Hernández marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo na vitória sobre o Audax, no último sábado (24) Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2024 13:52

Sexta maior contratação da história do Botafogo, o ponta Diego Hernández fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra no último sábado (24), na vitória por 2 a 0 sobre o Audax . O uruguaio comemorou o feito, e afirmou estar esperançoso por novas oportunidades no clube.

"Estou muito feliz pelo meu primeiro gol pelo Botafogo, mas o que importa é o time ter saído com os três pontos. Espero continuar recebendo oportunidade para seguir ajudando meus companheiros nos objetivos da temporada", afirmou Diego Hernández, após o término da partida.

O uruguaio chegou ao Botafogo em julho do ano passado, quando foi comprado por 2,2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões na cotação da época) do Montevideo Wanderers. Entretanto, Hernández não teve muitas oportunidades em 2023, tendo feito, apenas, cinco jogos, sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência feita.

Da mesma forma, Diego Hernández fez apenas dois jogos como titular do Botafogo no Campeonato Carioca deste ano. Entretanto, o uruguaio espera que o gol marcado seja uma virada de chave em sua trajetória no clube.

O foco do jogador e do Alvinegro, agora, é para quarta-feira (28), onde o Botafogo volta ao Nilton Santos, às 21h30, enfrentar o Aurora, pela partida decisiva valendo a vaga para a próxima fase da Pré-Libertadores. Após um empate por 1 a 1 na Bolívia, uma vitória garante a classificação do clube de General Severiano.

"O jogo de quarta-feira é o mais importante do ano até aqui. Estamos trabalhando para fazer um bom jogo e buscar a classificação com apoio do nosso torcedor", concluiu Hernández.