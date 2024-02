Botafogo vive semana decisiva na temporada - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/02/2024 13:38 | Atualizado 26/02/2024 17:42

Rio - O Botafogo inicia, nesta segunda-feira (26), uma semana que pode ditar os rumos da equipe em 2024. Nos próximos dias, o Glorioso deve definir o nome de seu novo treinador, além de brigar por uma vaga com o Aurora, da Bolívia, na próxima fase da Libertadores e tentar se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca.

o Botafogo já definiu que quer um perfil experiente, como revelado pelo diretor de futebol André Mazzuco após a vitória de 2 a 0 sobre o Audax, nenhum alvo foi definido até o momento. Enquanto isso, o auxiliar permanente Fábio Matias segue na equipe. Em relação ao novo treinador,, como revelado pelo diretor de futebol André Mazzuco após a vitória de 2 a 0 sobre o Audax, e com "futebol propositivo", como deseja John Textor. No entanto,Enquanto isso,

Fábio, inclusive, muito provavelmente comandará o Botafogo na próxima quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta da segunda fase da Libertadores, contra o Aurora, no Estádio Nilton Santos. Ele terá dois treinos para definir o time que mandará a campo contra os bolivianos. No jogo de ida, o Glorioso vencia por 1 a 0 até os 51, mas levou o empate. Por isso, precisa vencer em casa para avançar.

Por fim, a equipe decidirá sua vida no Campeonato Carioca, onde a situação é bem mais complicada. Para se garantir nas semifinais e evitar uma eliminação precoce pelo segundo ano seguido, o Botafogo precisa vencer o Fluminense no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, e torcer para que o Vasco tropece diante da Portuguesa.